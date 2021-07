Mame Thierno Dieng, DG hôpital Principal sur la covid-19 en contexte de tabaski: «Il est sage et recommandé d’éviter les déplacements, surtout de Dakar vers les autres régions» La forte propagation de la pandémie deCovid-19, dans un contexte de préparation accrue de la fête de Tabaski, affole plus d’un. Invité à l’émission Grand Jury de la RFM, le Directeur général de l’hôpital Principal, Mame Thierno Dieng invite les populations à éviter les déplacements, surtout de Dakar vers les régions.



«Si les gens peuvent s’abstenir de voyager pendant la Tabaski, même si on connait l’importance sociale de cette fête, je pense que le jeu en vaut la chandelle», a lancé comme invite le Directeur général de l’- Hôpital Principal.



A l’émission Grand Jury de la RFM hier, dimanche 18 juillet, le Général Mame Thierno Dieng estime que «nous sommes dans une circonstance où il est sage et recommandé d’éviter les déplacements, surtout de Dakar vers les autres régions». Pour cause, il reste formel sur le risque de compromission des vies des Sénégalais.



Pour autant, le Directeur général de l’- hôpital principal de Dakar ne semble pas épouser l’idée d’un éventuel retour à l’Etat d’urgence et aux mesures de restriction, tel que prévenu par le chef de l’Etat. Le professionnel de santé souligne, en fait que, «les mesures contraignantes ont été mal tolérées par les populations».



Comme justificatifs de ce refus des restrictions par les populations, à majorité dans le secteur de l’informel, il dira que c’est «parce que si vous prenez mon parent qui habite à Diaré Yaksaw, Diaré Peul ou Keur Aly, qui vit simplement par ce qu’il tire des Loumas de Pékess et de Thilmakha, vous lui dites qu’il n’y a plus de Louma. Il ne vit plus. Parce que, c’est à l’occasion de ces Loumas qu’il va vendre sa chèvre pour acheter de quoi consommer». Comme solution, il exhorte les populations à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières pour lutter contre cette forte propagation de la pandémie.



