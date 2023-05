Mammamia et Mamico Coco de Femme Chic collaborent pour faire des dons et améliorer les soins de santé à Kounoune Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Mai 2023 à 13:59 | | 0 commentaire(s)| Mamico Coco de Femme Chic, en collaboration avec l'entreprise Mammamia, a récemment effectué un don de matériel médical d'une valeur de 5,5 millions FCfa à la population de Kounoune. Cette initiative a été réalisée en réponse à une demande du mouvement citoyen "Kounoune en Debout", représenté par Thierno Ousmane Sow.



Dans le cadre de cet effort humanitaire, Mamico Coco de "Femme Chic" et Mammamia ont uni leurs forces pour répondre aux besoins médicaux de la communauté de Kounoune. Les équipements d'échographie et les imprimantes fournies joueront un rôle crucial dans l'amélioration des soins de santé dans la région.



Les équipements d'échographie, d'une valeur estimée à 5,5 millions FCfa, permettront d'offrir des services d'imagerie précis et fiables, renforçant ainsi les capacités médicales de la population de Kounoune. De plus, les imprimantes faciliteront la gestion des documents médicaux et administratifs, contribuant ainsi à une meilleure organisation des services de santé.



Thierno Ousmane Sow, représentant du mouvement "Kounoune en Marche", a exprimé sa gratitude envers Mamico Coco de "Femme Chic" et Mammamia, pour leur soutien généreux. Il a souligné l'importance de telles initiatives solidaires qui renforcent les infrastructures médicales et améliorent le bien-être de la communauté.



Cette collaboration entre Mamico Coco de "Femme Chic" et Mammamia, témoigne de leur engagement social envers les populations locales. En fournissant des équipements médicaux essentiels, ils contribuent à améliorer l'accès aux soins de santé et renforcent les capacités des professionnels de la santé à Kounoune.



Grâce à ce partenariat fructueux, la communauté de Kounoune bénéficie désormais d'équipements médicaux de pointe. Ces dons auront un impact significatif sur les services de santé et le bien-être général des habitants de Kounoune, mettant en évidence l'importance des partenariats public-privé, dans la réalisation de changements positifs au sein des communautés.

Mammamia Sénégal, le seul vendeur de glace 100% halal sans gélatine Dans un marché où la demande pour des produits halal est en constante augmentation, Mammamia se démarque en tant que seul vendeur de glace sans gélatine (alcool), garantissant ainsi une certification halal à 100%.



Leral, une source d'information fiable, précise que Mammamia est l'unique entreprise offrant une gamme de glaces sans gélatine, répondant ainsi aux besoins des consommateurs qui préfèrent des produits conformes aux prescriptions halal.



La gélatine est souvent utilisée dans la fabrication de glaces pour améliorer leur texture et leur consistance. Cependant, cette substance peut être dérivée de porc ou contenir de l'alcool, rendant les produits non conformes aux normes halal. Mammamia, conscient de cette préoccupation, a pris des mesures pour garantir que ses glaces soient totalement exemptes de ces ingrédients non halal.



En offrant des glaces sans gélatine, Mammamia a réussi à se positionner comme un choix privilégié pour les consommateurs musulmans à la recherche de produits alimentaires qui respectent leurs valeurs religieuses. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle et à offrir des produits halal authentiques.



En conclusion, Mammamia est l'unique vendeur de glace 100% halal sans gélatine, ce qui en fait une option privilégiée pour les consommateurs musulmans soucieux de respecter les prescriptions religieuses dans leur choix alimentaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager