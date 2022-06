Mamoudou Ibra Kane : « L’audience de Kaliphone disqualifie la procédure contre Bara Dolly » Activiste établi en France, Kaliphone Sall avait traité Macky Sall, son épouse Marième Faye Sall et le gouvernement sénégalais, de tous les noms d’oiseaux. Ses insultes avaient résonné partout, sur les réseaux sociaux. Devenu pro-Macky, Kaliphone a même été reçu par le chef de l’Etat, au moment où le député Bara Dolly est en garde-à-vue pour offense au Chef de l’Etat, après des propos déplacés à l’encontre de Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juin 2022 à 18:34

D’après le journaliste de Emedia, Mamoudou Ibra Kane, les Sénégalais dénoncent un deux poids, deux mesures. Ce dernier a enfin donné sa position sur Itv. Pour lui, l’entretien accordé à Kaliphone disqualifie la procédure contre Bara Dolly.



« Quand Bara Doly a proféré ces propos envers Macky Sall, nous étions tous indignés. Mais ce qui m’a surpris, c’est que dans ce contexte, le Président Macky Sall ait accordé une audience à Kaliphone. Ce gars je ne le connais pas, mais c’est après l’audience que j’ai vu tout ce qu’il avait dit au chef de l’Etat.



Cette audience qui lui a été accordée, disqualifie la procédure contre Bara Doly et abroge de fait l’article 80. Les propos de Cheikh Bara Dolly et ceux de Kaliphone, je ne les compare pas, mais tous les deux sont des offenses à la société, pas seulement au Chef de l’Etat « , explique-t-il.









