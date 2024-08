Mamoudou Ibra Kane convoqué par la Sûreté urbaine ce lundi

Il y a quelques jours, la presse faisait état d’une plainte contre les responsables du Groupe Emedia. Une plainte déposée par le financier du Groupe, Abdoulaye Sylla. Ce lundi, Mamoudou Ibra Kane a annoncé qu’il va faire face aux enquêteurs ce , nous dit Igfm.



«Dans la sérénité et le respect des institutions, j'irai répondre ce lundi à 11h30 à la convocation de la Sûreté urbaine, suite à la plainte de "l'homme des affaires" soutenu par ses maîtres», a-t-il annoncé sur ses plateformes numériques.



Pour le journaliste et leader du mouvement citoyen «Demain c’est maintenant», il ne s’agit là, qu’une tentative de liquidation de sa personne et du Groupe qu’il dirigeait : «Ce projet de liquidation de Emedia et d'attentat à notre capital image est voué à l'échec !