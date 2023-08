Mamour Cissé sur la situation judiciaire de Sonko : « Il a été en porte-à-faux avec la république… »

La phase judiciaire que traverse le leader de l’ex-Pastef n’est pas une surprise pour le président de Psd/Jant Bi, Mamour Cissé. « Si tu ne respectes pas l’Etat de droit, il y a un réel problème. Si Ousmane Sonko faisait focus sur une base programmatique, il aurait été peut être épargné par cette situation. Mais il a préféré s’aventurer dans une entreprise de violence, on défie l’Etat et les institutions on n’aura que des conséquences fâcheuses » estime le social-démocrate qui met en avant ses impressions sur ce temps que traverse le maire de Ziguinchor. Qui, pour rappel est à l’hôpital principal de Dakar et toujours observant une grève de la faim.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Mamour-Cisse-sur-la-situ...