Mamour Diallo: «Ousmane Sonko est un caïd assoiffé d'argent et de filles, mon conseil est... » Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 20:23 | | 0 commentaire(s)| A Louga, Mamour Diallo pour la première fois, se prononce sur l’affaire des 94 milliards FCfa, après la décision hier prise par la Cour d’Appel. « Le tribunal a pris hier une décision qui est une nouvelle défaite des avocats d’Ousmane Sonko. Je remercie DIEU, mes parents qui m’ont donné une bonne éducation, me blanchissant de toute affaire frauduleuse, avec des valeurs qui m’éloignent de tout vol, pour ne pas dire, à plus forte raison des 94 milliards », a-t-il dit.



Caïd assoiffé d'argent et de filles

.

« Je parlais peu de cette affaire, me contentant de dire que c’est un caïd assoiffé d’argent aujourd’hui qui l’agite, maintenant je dis que c’est un caïd assoiffé d’argent et de filles. Aujourd’hui, son seul souci devrait être d’édifier les Sénégalais sur ce qui s’est passé au salon de beauté ! Sur le jacuzzi »



Dans une sombre prédiction, il a aussi annoncé que sous peu de temps, des grosses pointures vont quitter le Pastef, le parti de Sonko, du fait de ses forfaitures.





