Mamour Diallo sur l'affaire 94 milliards : "A ce jour, l’Etat a payé exactement que 3,445 milliards FCfa"

En meeting le 18 janvier dernier à la place de la Nation (ex-Obélisque), Ousmane Sonko a affirmé que Mamour Diallo et autres ont déjà décaissé 46 milliards de F Cfa sur les fameux 94 milliards du titre foncier TEF 1.145 R et ils se les ont partagés. Le leader de Pastef révèle qu’il a les comptes bancaires, le nom de la banque dans lequel l’argent a transité et le libellé.

Interrogé par le quotidien « L’Observateur », le Directeur Domaines réfute ces allégations et indique que « l’Etat a payé très exactement 3 445 475 000 F Cfa, à ce jour ».



Niant avoir pris un franc dans cette opération, le leader du mouvement « Dolli Macky », invite les journalistes à demander à Ousmane Sonko d’apporter les preuves de ses allégations. « Qu’il le dise et qu’il apporte ses preuves », lance-t-il ?



Lorsque « j’avais été informé de l’existence d’un litige entre certains héritiers lébous (famille Ndiaga Ndoye de Rufisque) et Sofico (de Seydou Tahirou Sarr), au sujet du rachat de leurs créances, comme mesure conservatoire, j’avais immédiatement suspendu la procédure et, depuis lors, le dossier n’a pas bougé d’un iota. C’était bien avant les élucubrations de Ousmane Sonko. Mais je suppose que c’est plus porteur pour lui de m’attaquer sur les 94 milliards que sur 3 milliards F Cfa », a-t-il ajouté.



Poursuivant Mamaour Diallo note que les 94 milliards n’est que « du papier ! De l’argent virtuel ».



« Vu les contentieux qu’il y a autour de cette affaire, je me demande même si Sofico va un jour arriver à entrer dans ses fonds, au regard des milliards qu’elle a déjà décaissé au moment du rachat des créances », s’inquiète-t-il.

