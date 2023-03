Mandat d’arrêt contre Poutine : La Chine appelle la Cpi à éviter «le deux poids deux mesures»

«La Cour pénale internationale doit adopter une position objective et impartiale, respecter l’immunité de juridiction des chefs d’État en vertu du droit international», a déclaré, le lundi 20 mars 2023, Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise, qui a été interrogé sur le sujet.



Pour ce porte-parole de la diplomatie chinoise, la Cpi doit «éviter la politisation et la politique du deux poids deux mesures», faisant allusion à d’autres interventions militaires ne donnant lieu à aucun mandat d’arrêt de chef d’État. La partie chinoise réagit à ce mandat d’arrêt de la juridiction internationale au moment où le président Xi Jinping entame une visite en Russie, la toute première après près de quatre ans.



Le président Poutine est accusé par la Cpi de crime de guerre pour «déportation illégale» d’enfants ukrainiens dans le cadre du conflit entre Moscou et Kiev. Ni la Russie, ni la Chine ne sont membres de la Cour pénale internationale. Moscou a signé le statut de Rome, mais ne l’a pas ratifié alors que Pékin ne l’a pas signé du tout.

Bes Bi