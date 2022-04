Mandat du Président, parrainage pour les Législatives : Retrouvailles difficiles de BBY de Mbour

Après les élections locales, la grande majorité présidentielle du département de Mbour n’avait pas pu se retrouver jusqu’à l’arrivée du Président Macky Sall à la Petite Côte, le mois dernier, dans le cadre de l’inauguration de l’hôtel «RIU les Baobabs». Durant cette audience, entre 21h et 4h du matin, qui a précédé l’inauguration, tous les responsables ont été réunis.



Lors de cette rencontre, le chef de l’Etat par ailleurs coordonnateur national de BBY, a renouvelé sa confiance au maire de Thiadiaye, Oumar Youm, à la tête de la coordination de l’APR au niveau départemental.



« Les nominations politiques n’ont rien à voir avec les nominations administratives. Omar reste le coordonnateur départemental », leur avait lancé Macky Sall. D’ailleurs pour les motiver, le Président avait remis une mallette de 30 millions FCfa aux responsables en guise de transport.



Depuis lors, le parti était en veille, chacun préférant travailler dans son coin. Mais ce week-end, les responsables de BBY de Mbour et de la Grande Majorité Présidentielle se sont réunis en Assemblée générale ce 24 avril 2022, après une évaluation exhaustive des résultats des élections territoriales du 23 janvier 2022 et du parrainage en vue des élections législatives du 31 juillet 2022.



Ainsi, considérant que Mbour fait partie des départements les plus représentatifs, en termes de démographie et d’électorat mais surtout du fait que le département de Mbour a depuis 2012, donné au Président Macky Sall et à la Grande Majorité Présidentielle des victoires larges, il fallait donc lancer officiellement une campagne de consolidation de leurs acquis dans le département.



Ainsi pour le second mandat du président de la République, à en croire Oumar Youm, le coordonnateur départemental de l’APR doit garder la majorité à l’Assemblée nationale. « Personne ne peut gouverner le Sénégal sans pour autant avoir la majorité à l’Assemblée nationale, sinon chaque quatre mois, nous allons assister à un remaniement ministériel. Même aux Etats-Unis qui sont une grande démocratie, ils sont restés 2 mois sans pour autant avoir un budget à cause d’un blocage. Il faut être honnête, on ne peut pas élire quelqu’un et l’empêcher de travailler.



Le Président Macky a été élu pour une 2e fois, donc il sera là jusqu’en 2024. Donc ces élections sont au mi-mandat, à deux ans du dernier et deuxième mandat du président de la République. Donc nous ne devons pas permettre à l’opposition d’avoir une majorité à l’Assemblée nationale, car elle va bloquer l’institution et empêcher le Président de continuer son travail sur les deux ans qui lui restent », a soutenu Oumar Youm.



Avant l’intervention du coordonnateur de l’APR qui avait pour but de calmer les ardeurs, la député Sira Ndiaye par ailleurs 1ère adjointe au maire de la commune de Mbour qui est réputé être son proche, s’était opposée à un militant de Maguette Sène, maire de Malicounda et directeur du COUD. Ces propos aigres-doux entre les deux personnes, qui sont survenus dans la salle, avaient poussé Youm à prendre la parole afin d’apaiser la tension.



Ainsi en appelant au calme, Oumar Youm a évoqué le mandat du Président Macky Sall qui en est à son second. Pour assurer avec aisance la victoire, le nombre de signataires parrainantla coalition de BBY a atteint 35 000 dans le département. Pour la prochaine législature, Mbour va doubler sa représentativité à l’Assemblée nationale. Le département va passer de 2 à 4 députés.



Reste à savoir si les deux députés sortants de la 13e législature, le maire de Nguékokh, Pape Songué Diouf (1 mandat) et Sira Ndiaye (2 mandats) réputés être proches de Oumar Youm, seront candidat à la prochaine législature ?











L’As