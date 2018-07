Manga 2: « Eumeu Sène était plus prêt, mystiquement et mentalement que Bombardier »

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Juillet 2018

Le premier Roi des arènes du nom, Manga 2 s’est prononcé sur le combat entre Eumeu Sène et Bombardier qui a vu le scare du pikinois après une minute de combat. A l’en croire,« Eumeu Sène était plus prêt mystiquement et mentalement que son adversaire ».



Selon le Roi des arènes dans les années 1990, Eumeu Sène était plus prêt que son adversaire: « il a bien lutté, il a exploitée les erreurs commises par Bombardier. D’ailleurs, dès l’entame de sa démonstration de Bakk, on sentait qu’il était prêt, avec une concentration maximale, la tradition qu’il a fait revivre. Même sur le plan mystique, il était en avance sur Bombardier », a-t-il analysé avant de souligner les failles de Bombardier.



« Sur sa démonstration, il a fait beaucoup d’erreurs, il n’était pas assez concentré et cela s’est vérifié sur le plan mystique. Maintenant, pour la suite de sa carrière qui est sur la fin, il doit faire beaucoup de calculs pour sortir la tête haute », a-t-il estimé.













Senego



