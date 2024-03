Maniang Faye ancien Maire de Louga rejoint la coalition Diomaye President

Maniang Faye, ancien Maire de Louga, a rejoint la coalition Diomaye President. Sa constance dans ses prises de position tranchées, depuis plus d'un an, contre les manœuvres politiciennes de Monsieur Macky Sall, a été sans équivoque. Monsieur Faye avait rompu avec la mouvance présidentielle de fait. Son opposition à une troisième candidature, sa dénonciation du "coup d'État constitutionnel" et ses appels constants pour le respect des dispositions de la constitution montrent son refus de se plier à une quelconque subordination. En refusant de participer à la rencontre des Maires pour le parrainage du candidat Amadou Ba, il a clairement choisi son camp, celui de l'opposition, avec un sacerdoce : le Sénégal avant tout. Son courage et sa détermination ont toujours été les atouts de sa carrière politique.



Louga risque de ne plus être un bastion inféodé au pouvoir. La tendance des Législatives va-t-elle se confirmer ? Moustapha Diop, Mamour Diallo et Amineta Mbengue ont été avalés par Yewwi Askanwi. Aujourd'hui, une nouvelle donne s'impose à tous : la "sonkorisation" du Sénégal. Un ras-le-bol de toutes les couches sociales, l'apport des immigrés (consignes de vote) disséminés dans tout le département, traduit dans les urnes, pèsera lourd sur le décompte final. Maniang Faye et son vivier de fidèles militants dans toutes les sphères de la société lougatoise seront un atout conséquent pour le triomphe de la coalition Diomaye President au soir du 24 mars 2024. La jeunesse de Louga a pris conscience en refusant le statut de "bétail électoral" et en refusant de participer aux activités de folklore politique orchestrées par la mouvance présidentielle. Louga est dans le refus et le montrera sans équivoque.