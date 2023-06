Manifestation F24 vendredi et samedi : de jeunes commerçants, ambulants interpellent les autorités Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2023 à 02:03 | | 0 commentaire(s)|

Ce jeudi 8 juin 2023 de jeunes ambulants, tailleurs, thiak-thiak man et autres, vendeurs de moutons se sont tous réunis près du stade Léopold sédar Senghor pour dénoncer le comportement des autorités de ce pays notamment celles de l’opposition qui selon eux « ne se préoccupent que de leurs intérêts ». Ces jeunes se disent fatigués des manifestations qui stoppent l’activité économique du pays notamment leur business surtout avec la fête de tabaski. Ainsi, ces jeunes interpellent l’opposition qui appelle à manifester le vendredi et le samedi de cette semaine. Pour finir leur propos, ils assurent qu’ils sont prêts à se dresser contre ces politiciens qui sapent la stabilité du pays.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Manifestation-F24-vendre...

