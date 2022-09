Manifestation: Les clients de la Poste Finances réclament leurs salaires boqués par la Direction

Les clients de la Poste Finances sont en colère contre la direction, ils réclament leurs salaires virés depuis des mois et bloqués par l’administration.

Ainsi l’Association des Clients et Sociétaires des Institutions Financiers ( ACSIF) dénonce cette situation qui met les clients dans une situation de précarité. Ils ont tenu un point de presse ce jeudi et barré l’Avenue Bourguiba pendant des minutes. Le syndicat libre des travailleurs du groupe La Poste les a soutenus et interpelle le président de la République, Macky Sall, à intervenir pour régler définitivement le problème.