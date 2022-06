Manifestation : Les jeunes de Grand-Dakar disent non à la violence et avertissent... Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juin 2022 à 18:08 | | 0 commentaire(s)| Les jeunes de Grand-Dakar ont fait savoir aux fauteurs de trouble, qu'ils ne sont pas les bienvenus dans leur quartier. "On lance pas de projectiles, on ne brûle pas de pneus. Mais ceux qui se hasardent à le faire ici, auront de sérieux problèmes. Nous ne sommes ni de Yewwi, ni de Benno, ce qui nous intéresse, c'est la paix et rien d'autre", ont-ils averti.



Accueil Envoyer à un ami Partager