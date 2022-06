Manifestation Yaw-Wallu : Cheikh Ahmed Tidiane Youm taxe les 7 Sages de pyromanes

Cheikh Ahmed Tidiane Youm s'est montré très virulent envers le Conseil constitutionnel qui a pris acte avec l’histoire.



Il considère que les 7 Sages sont des pyromanes, qui se soucient plus de l’économie de leurs poches que du mieux-être des populations, de la stabilité et du respect des principes démocratiques.



Cheikh Ahmed Tidiane Youm rappelle à l’ordre Macky Sall, son Ministre de l’Intérieur et les 7 “pyromanes” du Conseil constitutionnel. Il leur promet des lendemains sombres dans un avenir proche.