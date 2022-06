Manifestation de Yaw refusée : Ce que le préfet a écrit à Déthié Fall

SA MANIFESTATION DU VENDREDI REFUSÉE

Yaw "prend acte", promet de vérifier les informations du prefet et annonce "un grand rassemblement populaire le mercredi 08 juin 2022"



Nous avons reçu ce mercredi 01 juin 2022 la réponse du préfet de Dakar suite à la note d’information que la coalition lui avait adressée le lundi 30 mai 2022.



Selon ses mots, une demande avait été introduite antérieurement, par la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal pour la tenue d’une foire le même jour et au même endroit. La coalition Yewwi Askan wi en prend acte et se réserve le droit de procéder dans les prochaines heures, à la vérification de cette information.



Une autre correspondance sera adressée au préfet de Dakar, dès demain, pour un grand rassemblement populaire, le mercredi 8 juin 2022, à la place de l’Obélisque, de 15h à 19h.



La coalition Yewwi Askan wi prend à témoin l’opinion nationale et Internationale, de ces petites manœuvres de Macky Sall, qui ne peut en aucun cas nous empêcher de tenir cette manifestation.



Aux militants et sympathisants qui se mobilisent présentement dans tout le pays, nous leur demandons de rester en alerte pour les prochaines étapes, qui leur seront très prochainement communiquées.









Fait à Dakar le 1er juin 2022"