Manifestation devant le Petit Palais: Les trois activistes risquent trois mois ferme de prison

Une peine de six mois, dont trois mois ferme, a été requise jeudi contre les trois activistes Ousmane Sarr, Abdou Salam Diallo et Beyna Guèye, qui manifestaient illégalement devant le Petit Palais, pour réclamer la libération de Pape Alé Niang. Ils ont nié les faits de participation à une manifestation non déclarée et trouble à l’ordre public, pour lesquels ils sont poursuivis.



D'aprés leSoleil.sn, ils ont soutenu qu’ils étaient sur les lieux pour participer à la rencontre entre le Premier ministre et la société civile sur le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des fonds Force Covid-19. Les activistes seront fixés sur leur sort le 16 janvier 2023.