Manifestation et contre-manifestation: Un vendredi à haut risque à Dakar

La Coalition des syndicats d’enseignants et la Plateforme « Aar Linu Bokk » comptent organiser une marche de protestation ce vendredi sur l’Avenue Bourguiba. Au même moment et sur le même itinéraire, une autre plateforme de la majorité présidentielle dénommée « Samm Sunu Rew », projette une manifestation.



Les responsables de la structure ont tenu hier une conférence de presse au cours de laquelle, ils disent « exprimer leur soutien total et déterminé aux politiques publiques mises en œuvre par le président de la République, barrer la route avec fermeté aux conspirateurs, activistes, affabulateurs, affairistes, qui exigent toute honte bue, la renégociation des contrats pétroliers signés en bonne et due forme, afin de permettre à leurs soutiens et argentiers de s’accaparer de nos richesses minières».



D’après L’As, ils ont tenu des réunions nocturnes hier pour contrecarrer les manifestations de l’opposition et prouver que Macky Sall reste encore dans le cœur des Sénégalais.

