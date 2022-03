Manifestation: les bacheliers non orientés devant le ministère de l'Enseignement supérieur Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 17:18 | | 0 commentaire(s)| Les bacheliers non orientés ont manifesté ce lundi à Diamniadio, au niveau du Ministère de l'Enseignement supérieur, portant des brassards rouges. ces derniers revendiquent simplement leur orientation comme les autres bacheliers déjà orientés et qui ont commencé les cours depuis longtemps.





