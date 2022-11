Manifestation non autorisée : Les médecins internes gazés par la police

Les médecins internes des hôpitaux ont goûté mardi à l’odeur âcre des grenades lacrymogènes. Choqués par le mépris dont ils font l’objet de la part des autorités, ces blouses blanches ont voulu à deux reprises organiser des marches pacifiques pour se faire entendre.



Mais le Préfet de Dakar interdit leurs manifestations. Finalement, ils ont improvisé hier une marche entre rond-point Fann et le ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Après un point de presse, ces blouses blanches ont pris la direction du ministère de la Santé. C’est là que sont intervenues les forces de l’ordre qui les ont gazées, renseigne L'As.



