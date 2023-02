Manifestation non autorisée à Diourbel : 9 militants de Pastef condamnés au sursis Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2023 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

Le tribunal de grande instance de Diourbel (centre) a condamné neuf militants de Pastef (opposition) à six mois de prison avec sursis, leur reprochant d'avoir participé à une manifestation non autorisée. Chacun des prévenus doit payer une amende de 100.000 francs CFA, selon le verdict rendu, rapporte l'APS. Jugés en flagrant délit, les neuf militants de Pastef ont été interpellés par la police locale lors d'un rassemblement, samedi dernier, devant le lycée d'enseignement général de Diourbel. Ils distribuaient des tracts aux élèves et aux passants en prélude à une campagne de sensibilisation de leur parti sur les inscriptions des votants, pour l'élection présidentielle de 2024.



Source : https://lesoleil.sn/tribunal-de-diourbel-9-militan...

