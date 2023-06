Manifestations : 357 blessés, dont une femme enceinte et 36 éléments des Fds, secourus par la Croix-Rouge Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juin 2023 à 18:01 | | 0 commentaire(s)|

La croix rouge sénégalaise a effectué des interventions afin de venir en aide aux blessés suite aux affrontements violents notés sur le territoire national depuis jeudi dernier. Dans un communiqué rendu public, les volontaires bénévoles ont secouru 357 blessés dont une femme enceinte et 36 éléments des forces de défense et de sécurité. Ils ont été pris en charge par ces secouristes de la Croix-Rouge sénégalaise dans les départements de Dakar, Guédiawaye, Keur Massar, Pikine, Rufisque et Ziguinchor, suite aux manifestations survenues le jeudi 1er et le vendredi 2 juin 2023. Par ailleurs, 78 cas de blessures graves ont été évacués vers les structures de santé par les volontaires de la Croix-Rouge engagés dans la couverture sanitaire de ces manifestations. Toutes les interventions de la Croix-Rouge se fondent sur le respect strict des principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance qui guident l'action humanitaire du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans cet ordre d'idée, la Croix-Rouge sénégalaise demande à tout le monde de faciliter le travail de ses volontaires en garantissant l'accès aux victimes et la protection de ses équipes d'intervention. Car cela lui permet de jouer pleinement sa mission humanitaire de façon efficace et en toute sécurité. Ses moyens d'intervention, notamment les véhicules, ainsi que les secouristes sont identifiés par l'emblème de la Croix-Rouge, dont le respect découle d'une exigence de la loi 2005-19 du 5 août 2005, portant protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge au Sénégal. Le travail des volontaires repose sur le slogan « sauver sans y succomber » dans le but d'améliorer le sort des personnes les plus vulnérables, dont la survie est menacée en période de situations d'urgence. La croix rouge informe par ailleurs, que son dispositif d'intervention d'urgence est composé de 206 volontaires répartis en 20 équipes, a pris en charge 109 blessés à Guédiawaye, 94 à Pikine, 74 à Dakar, 39 à Keur Massar, 36 à Ziguinchor et 5 à Rufisque. Cependant, un incident malheureux a été enregistré au croisement de la décharge de Mbebeuss à Malika. En effet, la croix rouge informe que le pare-brise et le rétroviseur d'un de ses véhicules de supervision ont été brisés par des jets de pierres des manifestants qui brûlaient des pneus.



Source : Source : https://lesoleil.sn/manifestations-357-blesses-don...

