Manifestations à cité Keur Gorgui : Quatre militants de Pastef condamnés

Le tribunal a condamné à un mois avec sursis et 100.000 FCfa d’amende ferme, les quatre manifestants, Alpha M. Sow, El Hadji Malick Gaye, Matar Cissé et El hadji Badji.



Quant aux huit autres, ils ont été relaxés par le juge des flagrants délits. Ces sympathisants de Ousmane Sonko étaient poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée.