Manifestations annoncées de la coalition Yewwi Askan Wi : BBY dénonce une tentative de déstabilisation de l’espace public

La coalition BBY dénonce avec la dernière énergie, contre toute tentative de déstabilisation de l’espace public. Cette sortie des membres de la majorité fait allusion aux séries de manifestations annoncées par une partie de l’opposition, en particulier la coalition Yewwi Askan Wi. Face à la presse ce lundi 13 mars 2023, à la maison du Parti socialiste, les membres de la mouvance présidentielle, bien que reconnaissants du droit de manifester consacré par la Constitution, précisent toutefois que ce droit s’exerce dans les conditions et limites fixées par la loi, rapporte "SudQuotidien".



« L’actualité récente est marquée par un déploiement massif de la majorité sur toute l’étendue du territoire national. En tant que rempart d’un gouvernement de combat, qui ne cesse de donner encore plus de vie à la vision et à la politique d’émergence de notre leader, le Président Macky Sall. La coalition BBY est devenue à la fois un intellectuel collectif et une armée totalement mobilisée. Nous sommes confiants, car notre coalition majoritaire reste combative occupant le terrain et préparant la prochaine échéance électorale dans la seule perspective d’en sortir victorieux », assure en conférence de presse, Me Amadou Sall.



Pour lui, « c’est tout le contraire d’une certaine opposition empêtrée dans ses démêlés avec la justice, craignant de ne pouvoir faire face à la machine des partis, mouvements et personnalités de la majorité présidentielle. Cette opposition n’espère trouver son salut que dans l’invective, les injures, la fuite en avant et la manipulation ».



D’autant plus que selon le responsable de la coalition au pouvoir, « aux yeux de cette opposition, tout est prétexte pour amener le débat sur le terrain des querelles vaines. Les pères et mères contre leurs enfants, les élèves et étudiants contre leurs enseignants, les chefs religieux contre leurs disciples. Incapable de proposer une alternative, l’opposition antirépublicaine croit régler sa soif du pouvoir par la rue ».



Cependant, « nous réaffirmons sans emphase que tous les Sénégalais sont égaux devant la loi. La dignité des uns n’est pas supérieure à celles des autres. Ainsi, tous ceux qui sont attraits devant la justice de notre pays, doivent répondre à celle-ci, libre ou contraint. Il n’y a jamais eu de liberté sans cette règle non négociable du respect dû aux institutions. Il n’y a dès lors pas d’exception et nul ne peut se prévaloir de quelque prétexte, pour entraver le cours normal de la justice, en tentant de transférer le débat judiciaire dans la rue », a averti Me Sall, qui précise en revanche, que « certes, la Constitution de la République permet à ceux qui le désirent de manifester leur opinion, par la marche pacifique et autres actions autorisées par loi. Ce droit constitutionnel s’exerce dans les conditions et limites fixées par la loi. Et nul ne saurait interroger ».



« Benno Bokk Yakaar dénonce avec la dernière énergie, tous ceux qui sont tentés de semer le désordre dans l’espace public. Il est de l’intérêt de toute la société, de protéger nos institutions, car elles sont les garants de nos libertés collectives et individuelles », a-t-il prévenu.