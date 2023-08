Manifestations au Niger du 03 Août : L’ambassade de France interpelle les autorités locales sur la protection de ses institutions

L'ambassade de France au Niger, dans une note adressée aux autorités Nigériennes, prie le ministère des affaires étrangères et de la coopération de saisir les autorités chargées de l'ordre public de prendre les mesures adéquates de protection nécessaires à la sécurisation des locaux de l'ambassade de France et de la résidence à partir de la soirée du mercredi 2 août marquant la veille de la manifestations annoncées dans le pays.



Compte tenu de ces manifestations annoncées, de nombreux messages circulant sur les réseaux sociaux d'appel à la violence contre les représentations diplomatiques et tenant compte des graves débordements constatés lors de la manifestation du dimanche 30 juillet devant l'ambassade de France, la représentation française au Niger tient à rappeler aux autorités responsables nigériennes que la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques fait obligation à l'Etat de résidence de prendre toutes les mesures de sécurité et de protection des locaux des missions diplomatiques accréditées au Niger.

