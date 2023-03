Manifestations au Sénégal : Message de paix du collectif des Imans et oulémas des Sicap

Chers frères et sœurs en islam vue la situation politique actuelle du pays, une situation très tendue, une situation politique où les acteurs politiques se braquent et bandent leur muscle. Bref, une situation politique qui si on y prend garde peut dégénérer et de mener dans des situations regrettables. Raisons pour laquelle nous collectif des […]

Chers frères et sœurs en islam vue la situation politique actuelle du pays, une situation très tendue, une situation politique où les acteurs politiques se braquent et bandent leur muscle. Bref, une situation politique qui si on y prend garde peut dégénérer et de mener dans des situations regrettables. Raisons pour laquelle nous collectif des Imams et oulémas des sicaps, liberté, dieupeul lançons un appel solennel aux acteurs politiques tous confondu au calme, à la retenue et au sens de responsabilité et surtout encore de privilégier le dialogue et la concertation afin d’avoir un climat politique apaisé d’ici l’horizon 2024 et au-delà même. Nous leur lançons un appel également à bannir la haine et la violence sous toutes ses formes. Qu’ils sachent qu’ils sont des adversaires politiques et non des ennemis, liés pour la plupart par des liens de parenté, d’amitié et de bon voisinage. De ce fait privilégions la concertation à la place de la confrontation. Car dans la confrontation personne ne va y sortir victorieuse. Allah swt nous dit : << Mettez-vous à l’abris de la violence qui n’atteint pas forcément que ceux d’entre vous qui ont étaient injustes.

Le prophète MA nous a dit que la violence est entrain de dormir tranquillement dans son coin. Allah swt a maudit toute personne qui la décrète. Notre pays le Sénégal est le verrou de l’Afrique de l’ouest, s’il saute toute la région ouest Africaine sera affectée et déstabilisée. Donc nous devons œuvrer pour la consolidation de la paix et de la stabilité de notre pays par le respect de nos autorités religieuses, et surtout encore sensibiliser notre jeunesse aux principes du civisme et de la citoyenneté.

Nous avons entamé le mois de ramadan, qui est un mois béni, d’une grande importance car c’est en ce mois que le coran a été révélé au prophète MA pour servir de bonne direction aux hommes. Allah swt dit : le mois de ramadan est celui au cour duquel le coran fut révélé au prophète MA pour sévir de bonne direction aux hommes, d’explication claires aux préceptes divins, mais aussi de critères à la vérité et à l’erreur. Donc profitons-en pour nous repentir de nos pêchés, pour se donner tous la main et chasser en nous toutes idées de haine, de jalousie et de méchanceté afin qu’Allah swt préserve le Sénégal et l’ensemble des pays de la sous-région.

Source : https://lesoleil.sn/manifestations-au-senegal-mess...