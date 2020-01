Manifestations de Nio Lank : Abdou Karim Sall dénonce « des politiciens déguisés, marcheurs du vendredi » Le ministre de l’Environnement ne goûte pas du tout les manifestations organisées par le collectif Nio Lank. Pour Abdou Karim Sall, par ailleurs coordonnateur des cardes de l’Apr de Pikine, « ces gens qui se disent de la société civile, ne sont rien d’autre que des politiciens déguisés, marcheurs du jeudi, vendredi ou du dimanche, qui cherchent à discréditer l’Etat et affaiblir les actions du gouvernement ». Abdou Karim Sall soutient que c’est peine perdue et note que leur tentative d’instaurer un débat permanent sur un éventuel troisième mandat du Président Macky Sall ou la question de son dauphinat, est tout aussi creux et n’accroche personne.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Janvier 2020 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos