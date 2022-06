Manifestations du 17 juin : La pique de Pape Djibril Fall ( audio )

"Les politiciens ne doivent plus pousser les gens à s'entretuer et s'éclipser comme si de rien n'était. La mort est aujourd'hui banalisée, Balla Gaye, Modou Diop et tant d'autres Sénégalais sont morts dans ces tueries et rien n'a changé. Il est donc temps que tout cela cesse”, a martelé, le journaliste

