Mankeur Ndiaye nommé ministre conseiller

L’ancien ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye est nommé ministre conseiller auprès du président de la République. Diplomate de carrière, M. Ndiaye a occupé la fonction de ministre des affaires étrangères du Sénégal de 2012 à 2017, Chef de cabinet du Ministre des affaires étrangères de 2003 à 2009. De 1997 à 2003, M. Ndiaye […]

De 1997 à 2003, M. Ndiaye a travaillé à la Mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies à New York. Le diplomate a également occupé la fonction de Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine (RCA) et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA). Il a été Ambassadeur du Sénégal en France (2012) et au Mali (2010-2012).

