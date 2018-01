Manko Wattu Sénégal tance le PDS, suite à l'annonce de leur manifestation lors de la visite de Macron

La coalition Mankoo wattu Sénégal condamne fermement les propos irresponsables du Parti démocratique sénégalais basés sur de la jalousie et de la méchanceté. "La coalition souligne que cette démarche montre que les membres du Pds ont complètement perdu le nord. Elle pense qu’ils ne sont pas conséquents avec eux-mêmes. Parce que la France dont ils veulent mal accueillir le président accueille leur chef de file, Me Abdoulaye Wade dont toute la famille a la nationalité française.", déclare, le coordonnateur de Manko.



Et de poursuivre, "la coalition Mankoo Wattu Sénégal demande à l’Etat de rester ferme et de prendre toutes les dispositions contre quiconque veut saboter cette visite du chef de l’Etat français. Elle invite tous les Sénégalais à sortir massivement pour accueillir le président français, hôte de l’Etat du Sénégal et non d’un parti politique."