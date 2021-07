Manque d’oxygène dans les Cte: Abdoulaye Diouf Sarr dément et précise Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a démenti la thèse selon laquelle, les centres de traitement des épidémies (Cte) sont confrontés à un manque d’oxygène. Invité ce dimanche de l’émission “Objection” sur Sud Fm, Abdoulaye Diouf Sarr déclare qu’il n’y a jamais eu de rupture d’oxygène au Sénégal depuis le début de la pandémie.

«Présentement, au moment où je vous parle, en plus de la production endogène aux structures, nous avons un stock de plus de 100 mille m3 d’oxygène qui sont aujourd’hui disponibles, capables de venir en secours de manière permanente aux Cte. Il peut y avoir un déficit de lits dans quelques structures, des difficultés dans la régulation, des incompréhensions», explique le ministre.



Le Sénégal, précise-t-il, a commandé 35 centrales d’oxygène. «Le système n’a jamais manqué d’oxygène, au contraire on a actuellement un stock qui est disponible. Pour terminer de manière globale l’autonomisation du pays en oxygène, nous avons 35 centrales d’oxygène qui, aujourd’hui sont commandées et qui seront livrées à partir du 12 août.



C’est important et ça permet de sortir totalement de la commande d’oxygène au niveau des fournisseurs et d’avoir un système autonome qui génère son oxygène», a-t-il relevé.



