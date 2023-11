Mansour Diop dit "Sora le Révolutionnaire", arrêté hier

C’est son avocat Me Khoureychi Bâ himself qui donne l’info. Mansour Diop dit "Sora le Révolutionnaire" le jeune leader de Yeumbeul-Keur Massar, a été interpellé hier matin à 10 heures au Cap Manuel au sortir d'une visite des prisonniers politiques, alors qu'il se rendait à la gare pour emprunter le Ter aux fins de visiter les détenus de Sébikotane. Mis à la disposition des services de renseignements aux gendarmes de la Brigade des Recherches de Faidherbe, le jeune président de la JPS (Jeunesse patriotique du Sénégal) de Yeumbeul-nord et trésorier de la Jps départementale de Keur Massar a été interrogé hier autour d'anciennes suspicions datant des événements de juin dernier et relatives à des présomptions de délits d'association de malfaiteurs, participation à une manifestation non autorisée, trouble à l'ordre public et appel à l'insurrection.





