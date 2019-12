Mansour Elimane Kane nouvel ambassadeur du Sénégal aux Etats Unis

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 23:18 | | 0 commentaire(s)|

Il avait été pressenti à ce poste depuis le mois de juillet 2019. Mansour Mansour Elimane Kane a finalement été nommé au poste d’Ambassadeur du Sénégal aux Etats- Unis. Sa nomination a été décrété ce mercredi en Conseil des ministres. Il remplace Momar Diop, appelé à d’autres fonctions.

Ingénieur des mines devenu banquier, Mansour Elimane Kane a été nommé ministre du Pétrole et des Énergies puis ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement dans les différents gouvernements sous Macky Sall.

Avant sa nomination comme ministre, M. Kane était jusque-là directeur des investissements pour l’Afrique à la Banque mondiale. Il résidait déjà à Washington.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos