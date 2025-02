Mansour Faye dénonce une gestion chaotique de l’agenda du président Diomaye FAYE Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2025 à 02:06 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Khadim Mbodj Le beau-frère du président Macky SALL et ancien tout-puissant ministre des Infrastructures et Transports par ailleurs, Maire de Saint Louis, est sorti de son silence pour s’en prendre au Premier ministre Ousmane SONKO. Mansour FAYE n’a pas du tout apprécié que le Chef du gouvernement ait royalement ignoré le lancement des travaux par le Président Bassirou Diomaye FAYE du projet stratégique du Nanija Bolong à Koungheul. In extenso, la tribune de Mansour FAYE Et SAS effaça BDF !!! Dans quelle République sommes-nous ? Hier, vendredi, le Président délégué lançait les travaux du projet stratégique du Nanija Bolong (projet du PSE initié par Macky Sall) à Koungheul. Dans toute République qui se respecte, lorsqu’un chef d’État organise une activité régalienne d’envergure, celle-ci doit être la seule à se tenir. En pareille situation, tout le gouvernement se mobilise et, en général, c’est le Premier ministre qui précède le président sur place pour l’accueillir. Hélas, SAS, ce « demi-dieu », n’en a que faire de l’agenda présidentiel. Il a préféré se rendre à la salle du Théâtre ce soir, comme pour défier son supposé patron et narguer les Sénégalais, dans ce qu’il sait faire de mieux… (je m’en tiens là) !!! Résultat : presque tous les titres de la presse du lendemain ont relégué au second plan l’événement de Koungheul, éclipsé par la comédie de la place Soweto. Croyez-moi quand je dis que le Sénégal est en danger !!! Le réveil risque d’être brutal…



Source : Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Khadim Mbodj Le beau-frère du président Macky SALL et ancien tout-puissant ministre des Infrastructures et Transports par ailleurs, Maire de Saint Louis, est sorti de son silence pour s’en prendre au Premier ministre Ousmane SONKO. Mansour FAYE n’a pas du tout apprécié que le Chef du gouvernement ait royalement ignoré le lancement […]Source : https://atlanticactu.com/mansour-faye-denonce-une-...

Accueil Envoyer à un ami Partager