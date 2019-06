Mansour Faye sur l’affaire Petro Tim : il n’y a pas de quoi fouetter un chat » Le ministre du développement communautaire et de l’équité sociale a réagi au scandale de 10 millions de dollars révélé par la BBC et qui place le frère du chef de l’Etat, Aliou Sall, au cœur du problème.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

Pour Mansour Faye, « il n’y a pas de quoi fouetter un chat ». Car, estime-t-il, « cette affaire est montée par des ennemis du Sénégal ». Selon le maire de Saint-Louis, « il faut surtout penser à ces revenus importants que vont générer le pétrole et le gaz et qui vont développer le Sénégal ».

Mansour Faye qui rendait visite aux familles des victimes de l’accident de la semaine dernière, qui a fait 13 morts sur la route de Saint-Louis, déclare que « l’urgence est d’apporter des solutions aux problèmes des populations et ne pas écouter ces personnes qui cherchent à endormir les sénégalais ».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos