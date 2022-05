Mansour Sy Djamil à Khalifa Sall : "Crois-tu que je mérite cette 15e place sur la liste ? Je ne me suis jamais senti aussi humilié que..." Mansour Sy Djamil a, dans un post, refoulé tout son trop-plein aux membres de Yewwi Askan Wi et révèle ne s'être jamais senti aussi humilié et insulté que dans les réunions de cette coalition, à laquelle il a cru de toutes ses forces.

" Khalifa, tu crois que je mérite vraiment cette 15e place sur la liste ? Derrière Saliou Sarr, Déthié Fall, des gens que j'ai eu à diriger dans la coalition Takhawou, alors que vous étiez en prison ?"



A en croire Mansour Sy Djamil, " toutes les appréhensions que j'avais dans le fonctionnement de YAW, se sont révélées justifiées. Dès la première réunion de la Conférence des Leaders, je me suis senti au milieu d'un complot dont j'ignore les vrais acteurs ", a-t-il martelé, la mort dans l'âme.

