Maouloud 2023: L’ANASER invite tous les usagers de la route à des comportements garants de leur sécurité Rédigé par leral.net le Mardi 26 Septembre 2023 à 00:32 commentaire(s)| L’Agence nationale de la sécurité routière (Anaser) a dans le cadre du Maouloud, sous l’égide du Ministère des transports terrestres et du désenclavement invite tous les usagers de la route à des comportements garants de leur sécurité telles que le respect de la vérification du véhicule, avant tout départ, le respect de la limitation des vitesses, l’observation du temps de repos afin d’éviter toute somnolence et fatigue, la mise en place de signalisation visible en cas de stationnement au niveau des zones réglementées, le port de la ceinture de sécurité, le respect de l’interdiction de l’usage du téléphone au volant, ainsi que de substance psychotropes, puni par la loi.

L’Agence de sécurité routière et ses partenaires accompagneront du 23 au 27 septembre 2023, les pélerins sur l’ensemble des axes routiers et auto-routiers du Sénégal. Les usagers et les pélerins sont invités à respecter scrupuleusement le code pour la sécurité de tous. « Kaarangué yoon, Sunu Yitté », la sécurité routière, l’affaire de tous.



L’Agence nationale de la sécurité routière et ses partenaires souhaitent un bon Maouloud aux pélerins.





Accueil Envoyer à un ami Partager