Mara Diop, responsable politique Apr Diourbel: « Nous nous réjouissons de la reconduction du Ministre Dame Diop et félicitons le Président Idrissa Seck pour son sens de responsabilité »

Lundi 2 Novembre 2020

Militant de première heure à l'APR, Mara Diop, responsable politique à Diourbel et par ailleurs, attaché de cabinet du Ministre Dame Diop, s'est à travers LERAL TV dans son édition spéciale, consacrée à la formation du nouveau gouvernement, félicité de la reconduction de l'unique Ministre de la région de Diourbel, en l'occurrence Dame Diop.



Estimant que le Président de la Macky Sall, a porté son choix sur des hommes intègres et expérimentés, capables de mettre sur les rails le Sénégal. Ainsi, il ne partage pas l'idée selon laquelle, le Président de l'Alliance pour la République a écarté ses militants de première heure.



Le monde est marqué par une crise sans précédente, ce qui doit être une raison pour tous les sénégalais conscients de la situation de soutenir la politique du Chef de l'État. Et, c'est en cela, dit-il, qu'il remercie le Président et leader de Rewmi, Idrissa Seck qui a bien voulu répondre à l'appel du Président Macky Sall.



