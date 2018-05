Maradona adoube Kalidou Koulibay et réclame son maillot Icône de Naples et membre de la caste des plus grands joueurs de l’histoire, Diego Armando Maradona dit du Déodatien qu’il est le meilleur joueur du championnat italien. Et demande son maillot avant de poser avec.

Dans France Football, Kalidou Koulibaly était revenu sur cet épisode. « Le magasinier (du club de Napes) est venu me demander un maillot à envoyer à Maradona. Moi je lui ai dit ‘’ si tu veux mon maillot, je te le donne, pas la peine d’inventer des bêtises’’. Et puis j’ai vu la vidéo qu’il avait envoyée, je n’y croyais même pas. Maradona, c’est une idole, quelqu’un qui a fait beaucoup pour Naples. »

Il raccroche au nez de Benitez ! Début 2014, Raphaël Benitez, entraîneur de Naples, l’appelle parce qu’il veut le recruter. Kalidou Koulibaly lui raccroche au nez. « (Rires). Oui, c’est vrai. J’ai cru qu’un ami me faisait une blague et je lui ai raccroché deux ou trois fois au nez. Dix minutes plus tard, mon agent m’a appelé. J’étais gêné. Mon transfert a capoté, mais il ne m’a pas lâché. Six mois plus tard, il est revenu à la charge. »

Deschamps pense à lui pour l'Euro 2016 S’il a porté le maillot tricolore jusqu’en U20, Kalidou Koulibaly, binational, est depuis international sénégalais. Et ne peut plus porter la tunique des Bleus. Un léger « détail » qui a échappé à Didier Deschamps. « J’étais avec des amis à la maison, ils m’ont dit que ça parlait de moi à la télé. Je pensais encore à une blague.. Après, j’étais surtout gêné pour Didier Deschamps. Je sais que ça lui a causé quelques problèmes et quelques moqueries, j’en suis vraiment confus », a commenté le Vosgien…

Tatouage et portrait Son but victorieux face à La Juventus de Turin, le 22 avril dernier, a déclenché une vraie poussée de fièvre. Un portrait de lui a été peint sur une façade dans une ruelle de Naples.

Un supporteur s’est même fait tatouer son nom sur le bras. « C’est plaisant, mais ça fait aussi un peu peur car ce n’est pas commun. Je ne sais même pas si c’est un vrai tatouage pour tout vous dire. Mais pour un Napolitain, battre la grande Juventus est génial. Eux le voient comme un affrontement entre le Nord et le Sud de l’Italie, car le Sud est souvent rejeté par le Nord. Quand j’ai marqué ce but, j’ai fait la fierté de tout un peuple.







