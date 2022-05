Maraîchage : entre la cherté des produits et la mauvaise qualité, le plaidoyer des cultivateurs qui..... Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mai 2022 à 10:35 | | 0 commentaire(s)| Le maraîchage est un secteur à problèmes. Selon les cultivateurs, ce secteur souffre d'énormes difficultés car l'engrais et les semences deviennent de plus en plus chers et perdent de leur qualité. L'importation de certains produits maraîchers favorise aussi la mévente chez eux. Sur ce, ils lancent un appel auprès des autorités compétentes pour qu'elles jettent un regard sur certains produits importés, mais aussi pour mettre la main sur la transformation de ces produits afin de pouvoir les conserver et les vendre hors du pays...



