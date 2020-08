Marcel Amon-Tanoh, ex-ministre de Ouattara, a déposé son dossier de candidature pour la présidentielle

Marcel Amon-Tanoh, ancien ministre des Affaires étrangères sous le président ivoirien Alassane Ouattara, a déposé son dossier de candidature à la présidentielle du 31 octobre samedi à la Commission électorale indépendante (CEI). "Je vais aller vers les Ivoiriens pour les écouter et partager la vision d'une Côte d'Ivoire en paix et prospère pour tous", a-t-il déclaré à sa sortie de la CEI.



Après Abdallah Albert Mabri Toikeusse, M. Amon-Tanoh est le deuxième ancien ministre d'Alassane Ouattara à se présenter. Ancien proche d'Alassane Ouattara dont il a été le directeur de cabinet, puis ministre des Affaires étrangères de 2016 à 2020, M. Amon-Tanoh s'était opposé à la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et avait quitté le gouvernement en mars pour préparer sa candidature. ...



Des proches de l'ex-président Gbagbo et de l'ancien chef rebelle et Premier ministre Guillaume Soro, tous deux à l'étranger et sous le coup de condamnations par la justice ivoirienne, devraient déposer leurs dossiers d'ici lundi, ont-ils fait savoir à l'AFP.



Source : https://www.impact.sn/Marcel-Amon-Tanoh-ex-ministr...