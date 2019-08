Marché Gueule-Tapée après la plui : Une odeur nauséabonde se dégage du mélange des eaux de pluie et de celles des fosses septiques

Les eaux de pluie dictent leur loi sur la route du canal de la Gueule-Tapée. Rien ne bouge. Certains véhicules pataugent. Les vendeurs de friperie peinent à retenir leurs marchandises qui plongent dans les eaux de pluie. Mais il a été constaté à ce niveau, un mélange d’eau de pluie et celle des fosses septiques, entraînant une odeur nauséabonde.



« La pluie fait du bien. Il faisait chaud et on espérait que seule la pluie pouvait aider à nous rafraîchir. Mais, les fosses septiques nous fatiguent après la pluie. Il est même, mpossible de respirer la nuit. On a une odeur de marché, de fosses et des moustiques. Un mélange qui nous opprime », a protesté une riveraine, Fatou Diop



N’empêche, les vendeurs du marché Gueule-Tapée, s’affairant autour de leur commerce, attendent toujours, des clients qui peinent à se pointer. Non loin du marché, il a été relevé que les pêcheurs ne sont pas eux-aussi, partis en mer. Et les automobilistes ont même été contraints par les eaux de pluie, d’effectuer normalement le transport.









Leral

