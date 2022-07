Marché HLM : malgré les 100.000 visiteurs quotidiens, les vendeurs pas encore satisfaits

Malgré le marasme financier qui sévit un peu partout chez les populations, le marché des HLM, comme à son habitude, accueille plus de 100.000 visiteurs par jour, à l'occasion des fêtes. L'ambiance est à son paroxysme. Cependant, les commerçants enregistrent plus de visites et de marchandage que de ventes. Pire, ils déplorent l'étroite surveillance dont ils font l'objet de la part des forces de défense et de sécurité.