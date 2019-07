Marché Sandaga: la protection civile sonne l’alerte sur un danger imminent "Une personne avertie en vaut deux". La Commission auxiliaire de Protection civile, qui a effectué une visite de prévention le jeudi 28 juin 2018, a alerté sur le danger imminent que représente le bâtiment du marché Sandaga.

Ainsi, de nombreuses recommandations ont été faites parmi lesquelles le déguerpissement des occupants, la fermeture des voies d’accès et la réhabilitation d’urgence du bâtiment.

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019 à 14:31

Dans le procès-verbal relatif à cette visite technique de prévention au marché Sandaga, dont une copie est détenue par «L’As», la Commission auxiliaire de Protection civile avait relevé de nombreuses anomalies dans le bâtiment du marché Sandaga.



Ces anomalies devraient être résolues de façon urgente pour éviter le pire. Il s’agit entre autres, d’insalubrité nocturne ; de dépôt d’ordures sauvages, de gravats, d’urine et de fèces ; le stockage anarchique d’ordures ; la vétusté du bâtiment.



Concernant ce dernier point, il avait été constaté un état de dégradation relativement avancé des ouvrages en bêton armé; des maçonneries notamment qui laissent apparaitre par endroit des fissures structurelles, des enrobages éclatés, le ferraillage rouillé, des escaliers d’accès défectueux, des ballettes de protection fissurées, des gouttières bouchées ou défectueux, des installations électriques défectueuses, l’absence de réseaux d’assainissement adéquat, des dalle des auvents et des balcons décollées et fissurées, etc.



Après ce sombre constat, des recommandations ont été faites par les divers services de l’Etat présents à cette visite de terrain.



Parmi ces recommandations, la Direction du Développement Urbain de la Ville de Dakar avait sonné l’alerte à l’époque, pour demander un déguerpissement au plus vite des occupants, un nettoiement et un désencombrement d’urgence du bâtiment, la fermeture des voies d’accès, la réhabilitation d’urgence du bâtiment, une présence policière permanente et enfin, la désignation d’un comité de gestion et de suivi du bâtiment.



Dans la même veine, les sapeurs-pompiers ont estimé que compte tenu des anomalies constatées, ce bâtiment ne présente plus de garanties de sécurité nécessaire au maintien de la sécurité publique. D’autant que son effondrement partiel ou total peut être un danger pour les occupants, pour les passants, pour les cantines aux alentours et pour toute autre personne susceptible d’y pénétrer.



Quant au service d’hygiène, il avait préconisé, en plus de désinfecter les lieux, qu’une évacuation des déchets soit faite ; de même que la sécurisation de l’immeuble afin de ne plus y déverser des ordures, la délocalisation des commerçants et squatteurs, et enfin le nettoyage du site pour le libérer de tout dépôt d’ordures, de gravats.



Il faut rappeler que le marché Sandaga a été évacué et fermé suite à un incendie survenu sur les lieux le 25 octobre 2013. Le feu s’était déclaré au niveau du dernier étage du marché, fréquenté par des jeunes délinquants qui y préparaient des repas et dormaient sur la terrasse. Les sapeurs-pompiers étaient intervenus à l’époque à temps pour stopper le feu.









