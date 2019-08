Marché Sandaga : pourquoi l'édifice sera complètement rasé Construit depuis 1933, le marché Sandaga, en plein centre ville de Dakar, sera complètement rasé par l'État du Sénégal, après le rapport de la Direction de la Protection civile, du Groupement national des sapeurs-pompiers, de la Direction de la Construction et de l'Urbanisme.

C’est ce qu’indique L'Observateur qui souligne, citant le rapport, que « le marché Sandaga ne présente plus de garantie de sécurité nécessaire au maintien de la sécurité publique et son effondrement partiel ou total, peut être un danger pour les occupants, les passants, les cantines… L'état de dégradation du bâtiment est très avancé et l'édifice est affecté dans sa structure, surtout dans les ouvrages en béton armé ».



Dans la même veine, note le rapport, « les installations électriques sont défectueuses, le réseau d'assainissement inexistant » et « la dalle non étanche est en voie d'effondrement ». Autant de raisons qui ont amené le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, à décider de déguerpir le bâtiment central du marché et ses alentours, dès la première semaine après la Tabaski.

