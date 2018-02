Marché Thiaroye : Ils droguent un commerçant et lui volent deux millions

Le coup de la boisson droguée a failli marcher et à juste titre, car les deux (2) lascars, A.S et T.G avait emporté près de deux (2) millions de ce commerçant au marché de Thiaroye.



Le modus operandi a été simple, feignant d’attendre un bailleur, ils engagent la discussion avec le commerçant qui a pris confiance. Mieux, l’un des deux escrocs s’éclipse et revient avec trois (3) canettes de boisson déjà décapsulées.



Dès ses premières gorgées, le commerçant finit par être dans les bras de Morphée, ce qui lui vaudra un tiroir défoncé et une recette de près de deux millions emportée. L’effet du somnifère s’étant vite estompé contre toute attente, il constate les dégâts et se rue à la poursuite des malfaiteurs.



Il est sauvé par l’étroitesse des ruelles du marché de Thiaroye. Ses fossoyeurs sont vite arrêtés grâce à ses cris. Pour éviter un lynchage en règle, ils ont été transférés à la police de Thiaroye où la fouille corporelle sur eux a permis de faire main basse sur le produit de leur vol.



Ils ont été déférés au parquet pour flagrant délit et vol de numéraires.







