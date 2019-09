Marche de AAR LI NU BOKK: Ousmane Sonko appelle à une "grande mobilisation nationale", ce vendredi

Ousmane Sonko a lancé mercredi un appel aux « Sénégalais de tous bords », à participer à la marche de la plate-forme AAR LI NU BOKK », prévue ce vendredi 13 septembre 2019.



Dans une déclaration, le leader de Pastef/Les Patriotes soutient qu’ « enrichir des entreprises et des lobbies étrangers, tel semble le mandat du gouvernement de Macky Sall, qui s’emploie tous les jours à brader nos ressources, fragiliser notre économie et notre secteur privé. Cette politique désastreuse, qui traduit l'incapacité de l’État à faire face aux vraies priorités (santé, éducation, emploi, inondations, sécurité...), entraîne quotidiennement des conséquences dramatiques sur nos vies ».



Il ajoute que « nos concitoyens les plus fragiles sont humiliés et laissés dans une précarité sans précédent. Cela ne peut plus durer ».



« Nous devons non seulement lutter, mais surtout gagner la bataille contre la mal-gouvernance, la corruption d'Etat, le bradage des patrimoines nationaux et l'impunité. Je lance donc un appel solennel à l’ensemble des organisations syndicales, associatives, politiques... à contribuer à la réussite de la grande mobilisation nationale de la plate-forme AAR LI NU BOKK, ce vendredi 13 septembre 2019 », invite-t-il.

