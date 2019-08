Marche de Aar Li Nu Bokk, ce vendredi : Aliou Sané dénonce l’autorisation tardive du préfet de Dakar La plateforme Aar Li Nu Bokk renoue avec ses manifestations du vendredi pour exiger la lumière dans la gestion du pétrole et du gaz, mais également exiger, cette fois-ci, la libération d’un membre de l’organisation, Guy Marius Sagna. La marche a été autorisée par le préfet de Dakar, mais beaucoup trop tardivement selon Aliou Sané, membre de Y en a marre et de la plateforme.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 16:41 | | 0 commentaire(s)|

« On voit très bien le jeu du préfet de Dakar qui joue à autoriser assez tard nos manifestations. Il nous a remis l’arrêté à 10 heures, alors que nous avons fait tout ce qu’il fallait depuis lundi dernier et qu’il devait nous remettre l’autorisation, 48 heures avant la manifestation », a-t-il fustigé sur la RFM.

« Les deux dernières fois, il avait fait la même chose en nous remettant l’arrêté quelques heures avant la manifestation pour casser la mobilisation. Mais nous allons marcher de la Place de la Nation à la RTS pour exiger la libération de Guy Marius Sagna, mais également exiger la lumière dans l’affaire du pétrole et du gaz », a-t-il ajouté.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos