Le marché de Thiès est un lieu très dangereux pour les marchands qui s'y activent. En effet, la cohabitation avec les motos Jakarta et les voitures est infernale et dangereuse. Les vendeurs du marché dénoncent la non structuration, l'insécurité, entre autres points négatifs. Ils sollicitent un marché bien encadré.





