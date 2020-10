«Marche de l’ultimatum populaire» au centre de Minsk: interpellations et usage de «moyens spéciaux» - vidéo Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Octobre 2020 à 20:50 | | 0 commentaire(s)|





Source : La manifestation non autorisée, qui s’est tenue au centre de Minsk quelques heures avant l’expiration de l’ultimatum lancé à Alexandre Loukachenko par l’opposante Svetlana Tikhanovskaïa, s’est terminée par des interpellations et l’usage de «moyens spéciaux» par les forces de l’ordre.Source : https://fr.sputniknews.com/europe/2020102510446320...

